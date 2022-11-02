Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:08

Джейк Пол и Сен-Пьер вместе могут создать профсоюз бойцов ММА

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) и боксер Джейк Пол (6-0) заявили о желании создать профсоюз бойцов ММА.

«Вопрос не в том, должен ли быть профсоюз. Вопрос в том, когда он появится, — сказал канадец в интервью MMA Fighting. — Он обязательно появится, как это было в боксе, баскетболе, хоккее, в других профессиональных видах спорта. ММА — это молодой вид спорта. Рано или поздно это случится».

В свою очередь Пол, узнав о полном прекращении контрактных обязательств Сен-Пьера с UFC, обратился к канадцу с предложением организовать профсоюз бойцов ММА.

«Свобода... Жорж, нам нужно поговорить об Ассоциации бойцов. Мне нужна твоя помощь», — написал Пол в Twitter.

Сен-Пьер завершил карьеру 5 ноября 2017 года после того, как на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

0
Читайте также
Грузинский боец UFC ненавидит Сталина. «Он позор Грузии, мы не гордимся им!»
От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске
РФ представит послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Валентина Шевченко провела тренировку вместе со своей мамой

Чейл Соннен: «12 ноября чемпион UFC подерется с чемпионом Bellator»