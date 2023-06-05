Джейк Пол обвинил Дану Уайта в лицемерии

Блогер и боксер Джейк Пол (6-1) отреагировал на слова главы UFC Даны Уайта, который предложил чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) бой с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе UFC Джоном Джонсом (27-1) в UFC.

«Разве Дана это не говорил: «На месте Джона Джонса я бы не переходил в тяжелый вес, потому что здесь Франсис Нганну»? Франсис Нганну — самый опасный человек на планете. Дана подтвердил это, пока контролировал Франсиса.

Дана сидит и говорит: «Я не занимаюсь сомнительными боями. Мы в UFC этим не занимаемся». Затем он объявляет бой за выдуманный пояс [BMF], чтобы попытаться отвлечь внимание от новости, что Франсис перешел в PFL. Теперь он отчаянно пытается договориться с Тайсоном Фьюри о бое в октагоне.

И, кстати, не ты платил Флойду [Мейвезеру]. Ты платил только Конору [Макгрегору]».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.