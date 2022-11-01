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Сегодня, 16:05

Джейк Пол ответил людям, считающим, что его бой с Сильвой был договорным

Давид Хачатрян
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25-летний блогер и боксер Джейк Пол (6-0) заявил, что он теряет веру в людей, когда слышит мнение, что его бой с Андерсоном Сильвой (3-2) был подставным.

«Всегда будут люди, которые хотят дискредитировать твою карьеру, — сказал Пол на The MMA Hour. — Теперь они говорят, что это был подставной бой. Раньше они говорили: «Андерсон нокаутирует Джейка», а сейчас, что бой был подставой.

В этот момент я теряю уважение к своему поколению. Я теряю веру в нас как в общество, когда вижу подобные комментарии. Стремно читать это, потому что я усердно работал ради этой победы. Я жертвую всем, каждый божий день тренируюсь, 15 человек работают со мной круглосуточно, чтобы помочь мне стать лучшим боксером, и когда я побеждаю Сильву, они пытаются дискредитировать меня".

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Джейк Пол
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