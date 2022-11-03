Джейк Пол раскрыл количество продаж его боя с Сильвой

Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) сообщил скромные цифры его продаж боя с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Сильвой (3-2).

«Я думаю, что продажи составили около 200-300 тысяч», — сказал Пол в подкасте IMPAULSIVE.

Для сравнения, второй бой Пола с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли (0-2) продал всего 65 тысяч трансляций. Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.