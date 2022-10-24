Джейк Пол: «Махачев захабибит Конора за один раунд»

Джейк Пол заявил, что Махачев за один раунд победил бы Макгрегора

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) отреагировал на заявление Конора Макгрегора (22-6) о том, что он изобрел стиль, способный победить стиль Ислама Махачева (22-6).

«Единственное, что он изобрел, — это писать в Twitter, — написал Пол в соцсети. — Ислам захабибит его за один раунд. Поэтому он удалил эти посты».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.