Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:37

Джейк Пол: «Махачев захабибит Конора за один раунд»

Джейк Пол заявил, что Махачев за один раунд победил бы Макгрегора
Давид Хачатрян

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) отреагировал на заявление Конора Макгрегора (22-6) о том, что он изобрел стиль, способный победить стиль Ислама Махачева (22-6).

«Единственное, что он изобрел, — это писать в Twitter, — написал Пол в соцсети. — Ислам захабибит его за один раунд. Поэтому он удалил эти посты».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
ММА
1
0
Читайте также
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бенил Дариуш: «Лучший грэпплинг в UFC у меня, а не у Махачева»