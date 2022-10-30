Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:25

Джейк Пол жестко высмеял Дану Уайта и пообещал создать профсоюз бойцов

Давид Хачатрян
Telegram Новости

25-летний блогер и боксер Джейк Пол (6-0) вспомнил слова главы UFC Даны Уайта, который ранее уверенно заявил, что Пол никогда не подерется с Андерсоном Сильвой (3-2) по правилам бокса.

«Братан, ты сказал, что я не буду этого делать [бросать вызов Сильве]. Но я это сделал, — сказал Пол на пресс-конференции после боя с бразильцем. — Он прячется. Он пытается сделать все возможное, чтобы саботировать мои бои. Он ненавидит меня.

Я разоблачаю его бизнес, и теперь я намерен объединиться [с другими бойцами] и создать бойцовскую ассоциацию, чтобы помочь бойцам UFC, всем бойцам ММА и бокса зарабатывать больше и получать медицинское страхование. Это то, что я всегда хотел сделать со дня встречи с Никасом Бадаряном [ныне представителем Пола, бывшим финансовым директором UFC]. Я сказал ему: «Я хочу создать профсоюз бойцов». Короче, Дана Уайт может ******** мой ****».

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Дана Уайт
Джейк Пол
UFC
0
Читайте также
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Давка в Сеуле. Главное
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нейт Диас устроил потасовку с командой Джейка Пола