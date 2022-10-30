Джейк Пол жестко высмеял Дану Уайта и пообещал создать профсоюз бойцов

25-летний блогер и боксер Джейк Пол (6-0) вспомнил слова главы UFC Даны Уайта, который ранее уверенно заявил, что Пол никогда не подерется с Андерсоном Сильвой (3-2) по правилам бокса.

«Братан, ты сказал, что я не буду этого делать [бросать вызов Сильве]. Но я это сделал, — сказал Пол на пресс-конференции после боя с бразильцем. — Он прячется. Он пытается сделать все возможное, чтобы саботировать мои бои. Он ненавидит меня.

Я разоблачаю его бизнес, и теперь я намерен объединиться [с другими бойцами] и создать бойцовскую ассоциацию, чтобы помочь бойцам UFC, всем бойцам ММА и бокса зарабатывать больше и получать медицинское страхование. Это то, что я всегда хотел сделать со дня встречи с Никасом Бадаряном [ныне представителем Пола, бывшим финансовым директором UFC]. Я сказал ему: «Я хочу создать профсоюз бойцов». Короче, Дана Уайт может ******** мой ****».

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.