Джейлтон Алмейда бросил вызов Таю Туивасе

Бразильский тяжеловес UFC Джейлтон Алмейда (19-2) намерен подраться с шестым номером рейтинга в тяжелом весе австралийцем Таем Туивасой (14-5).

«Розенструйк говорил, что нокаутирует меня, остановит поезд. Но поезд на полном ходу, — сказал Алмейда Sports Illustrated. — Я знал, что буду навязывать свой план игры. Я повалил его, а потом все пошло так, как я и думал.

Как только я оказываюсь в нужной мне позиции, все заканчивается. Я готов провести пять раундов. К сожалению, я не смог этого показать, но я могу и ударить. Мир будет удивлен моей ударной мощью.

Я хочу драться в октябре либо в Абу-Даби, либо в Бразилии, и я хочу драться с Таем Туивасой. Я хочу показать, что я лучший тяжеловес в мире».

Алмейда победил Жаирзиньо Розенструйка (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.