Джиган: «Емельяненко должен мне 20 тысяч рублей. Он взял их на пиво»

Рэпер Джиган в передаче Басты «Вопрос ребром» рассказал, что боец ММА Александр Емельяненко должен ему 20 тысяч рублей.

По словам Джигана в 2020 году Емельяненко предложил ему провести боксерский бой, рэпер согласился за гонорар в 50 миллионов рублей. Был найден промоушен, готовы заплатить ему такие деньги, но поединок не состоялся, так как Александр запил.

«В итоге произошло то, что произошло: он проигрывает Исмаилову, идет в запой и начинается вся эта суета, в которую уже никто из промоутеров не верит. Они верят, что Емельяненко нету, — сказал Джиган. — Чтобы ты понимал, Вась, он мне звонил: «Одолжи мне 20 тысяч рублей». Он мне, кстати, двадцатку торчит, Саня. На пиво ему дал. Если бы не на пиво — не рассказывал бы. Двадцаточку верни! И все, он забухал. Он бухарь. Закончился Александр Емельяненко. К сожалению».