Джо Роган: «Чимаеву запретили гонять вес»

Комментатор UFC Джо Роган уверен, что спортивная комиссия Нью-Йорка вынудила Хамзата Чимаева (12-0) подняться в средний дивизион.

«Хамзат явно в элите полусреднего веса. Конечно, в полусреднем дивизионе он просто убийца, но кто даст гарантию, что он сможет сделать вес? Можно предположить, что спортивная комиссия Нью-Йорка его кинула. Они посчитали, что он выглядит нездоровым после весогонок. Они и в прошлом делали подобные вещи. Запрещали парням выступать в какой-то весовой категории, ссылаясь на правила. Они перестраховываются, отменяли поединки, которые в других штатах разрешили бы. Я не раз подобное наблюдал в Нью-Йорке. Они просто взяли и запретили ему гонять вес.

Теперь он перейдет в средний дивизион. Это очень большой прыжок. Если говорить о поединке Хамзата и Колби, то тут все понятно. Он его размажет. Но если мы говорим о бое Хамзата и Пауло Косты, это соперник совсем других размеров. Даже несмотря на то, насколько большой Хамзат. Возможно, он еще может делать полусредний вес, но спортивная комиссия сказала, что Чимаев выглядел плохо. Ну так, когда люди гоняют вес, они не могут выглядеть хорошо. По-моему он проваливал вес только один раз", — сказал Роган на своем подкасте Joe Rogan Experience.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.