Джо Роган и Хорхе Масвидаль назвали лучшую базу для MMA

Комментатор UFC Джо Роган и полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) сошлись во мнении, что борьба на высоком уровне — это лучший плацдарм для перехода в смешанные единоборства.

«Борьба элитного уровня, по моему мнению, является лучшей базой для MMA», — сказал Роган на подкасте The Joe Rogan Experience, на что Масвидаль ответил: «Да, это лучшая база, потому что ты можешь диктовать условия, на которых пойдет бой. Но меня всегда восхищала ударка, поэтому я вырос, дерясь в стойке. Но однажды я понял, что неважно, насколько быстрым и точным может быть твой удар, если ты даешь себя повалить».

Масвидаль следующий бой проведет против Гилберта Бернса (21-5) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.