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Сегодня, 08:38

Джо Роган назвал самый невероятный апсет в истории: «Я чуть не заплакал»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган сообщил, что победа Эдди Браво над Ройлером Грейси — это самый невероятный апсет, который он когда-либо видел.

«В 2003 году я был в Бразилии на Чемпионате мира по джиу-джитсу, — начал Роган на своем подкасте Joe Rogan Experience. — Там выступал Эдди Браво. На том турнире он победил Ройлера Грейси. Это был самый жесткий апсет в истории! Творилось что-то безумное! У Эдди даже черного пояса не было — у него был коричневый.
Ройлер был даже успешнее своего брата Ройса на турнирах по джиу-джитсу. Он один из величайших их клана Грейси с точки зрения успехов на турнирах по джиу-джитсу. Он был реальной угрозой, и Эдди заставил его постучать. Он провел ручной треугольник, это было феноменально.
Эдди — реально гибкий и ловкий чувак. Он забрался в гард, а затем провел треугольник со спины. Ройлер постучал, и я чуть не заплакал. Я и сейчас еле сдерживаю слезы, вспоминая это. Это был один из самых сумасшедших моментов в моей жизни. Я даже волнуюсь, когда об этом говорю. Эдди был таким талантливым парнем, но он по какой-то причине не хотел в это верить. Он был скромен, а затем начал выигрывать турниры в Абу-Даби и на Западном побережье. Затем он добрался до Бразилии.
Его победа — одна из самых безумных, что я когда-либо видел. Он был диким аутсайдером. У него был очень своеобразный стиль джиу-джитсу. Он придумал новый стиль, который на тот момент был чем-то уникальным. В конце концов он создал систему 10th Planet Jiu-Jitsu».

Браво тренировал таких бойцов, как Тони Фергюсон (25-8) и Кевин Гастелум (16-8).

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