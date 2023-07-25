Джо Роган оценил бой Чимаева и Косты: «С Костой фокусы Чимаева не прокатят»

Комментатор UFC Джо Роган предполагает, что Хамзат Чимаев (12-0) столкнется с проблемами в поединке с седьмым номером рейтинга в среднем весе Паулу Костой (14-2).

«Вспомните бой Хамзата с китайцем [Ли Цзинляном]. Это было круто. Он взял его, повалил, после чего пошел к Дане Уайту и начал нести всякую хрень, типа: «Да я всех размажу!»

Мне кажется, что с Пауло Костой такой фокус не прокатит. По габаритам это будет совсем другой боец. Совсем. Разрыв между полусредним и средним дивизионами слишком большой», – сказал Роган на своем подкасте Joe Rogan Experience.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.