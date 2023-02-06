0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:39

Джо Роган просит Франсиса Нганну вернуться в UFC

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Комментатор UFC Джо Роган считает, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) мог бы заработать денег в боксе, а затем вернуться в UFC.

«Было бы идеально, если бы Нганну провел какой-нибудь боксерский бой за большие деньги, в то время как Джон Джонс и Сирил Ган провели бы между собой поединок, — сказал Роган на The Joe Rogan Experience. — Кто-то из них становится чемпионом UFC, и тут возвращается Франсис. Он вполне может вернуться. Франсис, если ты меня слушаешь, пожалуйста, не подписывай эксклюзивный контракт.

Я просто хочу, чтобы он получил большой чек... UFC предложила ему больше денег, чем любому другому тяжеловесу, но я думаю, что камнем преткновения стало то, что он хочет иметь возможность заниматься боксом. Он сказал: «Конор Макгрегор провел боксерский матч, почему я не могу сделать это?» Конор заработал 100 миллионов долларов на бое с Флойдом Мейвезером".

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Майкл Чендлер: «Я уверен, что прикончу Конора во втором раунде»

Дана Уайт: «Бой Махачева и Волкановски может установить рекорд по количеству продаж платных трансляций»