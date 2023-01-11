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Сегодня, 16:00

Джо Роган рассказал, как Брюс Баффер попал в UFC

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган сообщил, что изначально UFC хотели заполучить известного боксерского ринг-анонсера и брата Брюса Баффера Майкла.

«Брюс Баффер — величайший ринг-анонсер в истории, — сказал Роган в своем подкасте Joe Rogan Experience. — Никто не объявляет бой так круто, как он. Причина, по которой Брюс Баффер оказался в UFC, заключается в том, что у лиги не было денег на Майкла Баффера. Тогда его брат Брюс сказал: «Я могу это сделать». Вначале он [Брюс] учился объявлять. Если посмотрите на первые выступления Брюса в UFC, то заметите, что он был не так хорош, как сейчас».

В настоящее время братья Бафферы владеют компанией Buffer Partnership.

UFC
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