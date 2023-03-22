Джо Роган считает, что Масвидаль лучше Сен-Пьера

Комментатор UFC Джо Роган считает, что каждое новое поколение бойцов сильнее предыдущего. В качестве примера он привел Хорхе Масвидаля (33-16), который, по мнению Рогана, лучше бывшего чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2).

«Я просто думаю, что уровень конкуренции, с которым столкнулся Масвидаль, был выше. Сен-Пьер был хорош, он поднял планку, — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Но, если посмотреть на победы Сен-Пьера, он победил очень хороших парней, но я думаю, что уровень парней, которых победили Камару Усман, Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Тайрон Вудли, был выше».

Когда гость подкаста кантри-певец Люк Комбс спросил Рогана, действительно ли он считает, что Масвидаль лучше Сен-Пьера, Роган ответил: «Да. Я думаю, если бы Масвидаль выступал в то время, он был бы опасен для всех, и я думаю, он находится на другом уровне. Масвидаль, который нокаутировал Бена Аскрена, нанес один из самых умных ударов в истории. Он пошел к центру октагона боком, а затем просто побежал, и, когда у Аскрена включились инстинкты и он наклонил голову, Масвидаль ударил его коленом и отправил в темный мир. Бам — и ты в царстве теней. Масвидаль — убийца, настоящий гангстер».

Сен-Пьер завершил карьеру 5 ноября 2017 года, после того как на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.