Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:51

Джо Роган уверен, что актер Дуэйн Джонсон употребляет стероиды

Давид Хачатрян
Дуэйн Джонсон по кличке «Скала».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что невозможно поддерживать такое телосложение, как у актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, без употребления стероидов.

«Скала» должен немедленно признаться, что употребяет стероиды. Он, как и «Liver King» [накаченный блогер, утверждающий, что не употреблял стероиды], должен записать видео и признаться. «Скала» лжет. Он на все 100 процентов не чист. В свои 50 лет он просто огромен", — сказал Роган на своем подкасте Joe Rogan Experience.

Также Роган отметил, что «Скала» начал «трансформироваться» после 30 лет, что невозможно без употребления препаратов.

UFC
ММА
0
Читайте также
Звездный английский футболист улетел с чемпионата мира из-за ограбления. Вернется ли Стерлинг?
Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Как бороться с с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Анкалаев объяснил, почему так много известных бойцов родом из Дагестана

Штырков — о Минееве: «Он хотел заехать к нам через подколы. Мне такие шутки не нравятся»