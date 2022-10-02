Джо Роган запустил челлендж «Трезвый октябрь»

Комментатор UFC Джо Роган сообщил, что он вместе со своими друзьями начал соревновательный челлендж «Трезвый октябрь».

Цель акции — стать как можно более здоровым в октябре. Идея состоит в том, чтобы полностью отказаться от алкоголя и наркотиков на целый месяц. Также нужно строго следить за своим питанием.

«Нужно тренироваться каждый день, сжигать 500 калорий за тренировку каждый божий день. Семь дней в неделю», — сказал Роган на своем подкасте The Joe Rogan Experience.

В челлендже примут участие друзья Рогана: Берт Крайшер, Ари Шеффер и Том Сегура.