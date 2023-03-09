Джон Джонс: «Было чувство неудовлетворенности после быстрой победы над Ганом»

Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) признался, что он ожидал, что поединок с Сирилом Ганом (11-2) пройдет дольше. Об этом он заявил, отвечая на вопрос пользователя в Twitter.

— Не расстроился, что бой был слишком непродолжительным?

— Где-то внутри было чувство неудовлетворенности. В то же время я рад, что выбрался оттуда без травм. Что было, то было, я очень рад.

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.