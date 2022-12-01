Джон Джонс и Франсис Нганну могут встретиться на UFC 285

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) может вернуться в октагон и дебютировать в тяжелом весе в бою против чемпиона промоушена в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) на UFC 285 в марте 2023 года, сообщил Ариэль Хельвани на The MMA Hour.

«Насколько мне известно, переговоры о возвращении Франсиса идут хорошо. Он не подерется с Джонсом в Рио и в Перте. UFC планируют устроить этот бой в марте», — добавил Хельвани.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме (США). Камерунец еще не восстановился после операции на колене.