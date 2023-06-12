Джон Джонс: «Готов боксировать с Тайсоном Фьюри»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) надеется, что поединок против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) состоится.

«Я был бы рад, если бы Дана [Уайт] смог устроить этот бой, — сказал Джонс Flanker Kitchen + Sports Bar. — Это одна из особенностей UFC — мы всегда даем фанатам то, что они хотят видеть.

Тайсон Фьюри великолепный соперник, и было бы здорово, если бы этот бой состоялся. Я готов к нему, и я даже готов боксировать с ним. Посмотрим, что из этого выйдет».

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.