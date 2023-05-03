Джон Джонс назвал Адесанью своим любимым бойцом в UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) — самый интересный боец лиги.

«Мне тяжело это говорить, но мой любимый действующий боец в UFC — это Исраэль Адесанья, — сказал Джонс Sporting News. — Мы с ним не друзья, но он, наверное, самый интересный парень в организации.

Его история противостояния с [Алексом] Перейрой — это, пожалуй, самое интересное, что я видел в UFC за последнее время.

Может ли у нас состояться бой? Вряд ли. Видели, что произошло в бою с Яном Блаховичем? Он не справился с парнем, который больше него, а я намного больше Яна. Не думаю, что фанаты хотят этого боя. Они бы быстро поняли, что силы не равны».

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.