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Сегодня, 08:53

Джон Джонс назвал своего следующего соперника после боя с Ганом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что после поединка с Сирилом Ганом (11-1) планирует подраться со Стипе Миочичем (20-4).

«Стипе Миочич был бы отличным вызовом. Очевидно, что мне предстоит серьезный бой с Ганом, но Стипе Миочич — это тот, на кого я смотрю. Люди считают его величайшим тяжеловесом всех времен, и возможность разделить с ним октагон — это честь для меня. Победа над таким парнем была бы особенной, и это то, что я хочу сделать. Я хочу укрепить свое наследие, и я знаю, что нужно драться с лучшими парнями, и пока Стипе все еще в игре, он будет на моем радаре. Он будет моей следующей целью», — сказал Джонс в интервью TMZ.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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