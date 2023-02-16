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Сегодня, 12:24

Джон Джонс не считает Гана лучшим ударником, с которым он когда-либо сталкивался

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) считает, что Тьяго Сантос (22-11) и Лиото Мачида (26-12) были не менее опасными ударниками, чем Сирил Ган (11-1). Об этом он заявил, отвечая на вопрос пользователя соцсетях.

— Ган — лучший ударник, с которым ты когда-либо сталкивался?

— Нет. Тьяго Сантос, Лиото Мачида [были не хуже]. Я дрался со многими парнями, которые были опасны на ногах. Парни с очень пугающей силой нокаутеров. Я чувствую себя вполне комфортно, и это определенно не матч по кикбоксингу.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
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