Джон Джонс обещает финишировать Стипе Миочича

Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что отдаст всего себя, чтобы одолеть экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Следующий бой обещает быть фантастическим, — отметил Джонс на пресс-конференции. — Я уважаю Стипе, но на его месте я бы взял отпуск в пожарной части, потому что все мое внимание будет переключено на него. Победить величайшего тяжеловеса — это самая большая возможность в моей жизни. И я выложусь на все 100 процентов.

Прямо сейчас Стипе говорит, что он тяжелее меня, но он ошибается, если думает, что может победить меня. Он не станет моложе и быстрее. Я не только побью Стипе, я финиширую его в чемпионских раундах».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.