Джон Джонс объяснил, почему не принимает бои в последнюю минуту

Экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что подготовка к бою с конкретным соперником — важная часть его успеха.

«Это глупо [принимать бой в последнюю минуту]. Поединок — это важный экзамен, а как можно идти на экзамен, не подготовившись дома? — спросил Джонс на UFC Embedded. — Это бред. Я уверен, что я один из лучших бойцов в мире, но я считаю, что могу проиграть любому парню в любой вечер.

Есть причина, по которой я не принимаю бои в последнюю минуту. Бой с Сирилом Ганом будет похож на шахматную партию. Мы оба мыслим в бою. Но мне нравятся мои шансы в этой партии».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.