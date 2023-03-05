Джон Джонс: «Спасибо всем, кто верил в меня. Стипе Миочич, надеюсь, ты тренируешься усердно»

Американский боец Джон Джонс поделился эмоциями после победы над французом Сирилем Гана в главном бою UFC 285.

Поединок завершился победой Джонса гильотиной в начале первого раунда.

«Ох, это изумительно. Прежде всего, отдаю дань моему спасителю, Иисусу Христу. Иисус Христос! Без него я бы никогда не зашел так далеко. И спасибо всем, кто верил в меня, я чувствовал вашу энергию так сильно всю эту неделю.

Я пахал очень усердно, я был предан моей миссии, моей цели, были дни, когда мне не хотелось тренироваться, но я все равно был там [в зале]. Спасибо моей семье, моей прекрасной невесте Джессии, моей самой большой опоре. Моей команде дома, Морису Грину, Энрике, всем ребятам. Спасибо моими тренерам Грегу Джексону, Брендону Гибсону, всем моим тренерам. Я продукт всех этих людей, которые есть в моей жизни.

У меня было сильное убеждение, как только я переведу его на землю, я буду в своем пространстве. Я занимаюсь борьбой с 12 лет, я чувствую себя на земле сильнее, чем когда-либо. В кикбоксинге все может быть, я чувствовал себя там немного бестолково, особенно после такого простоя. Эй парни, вы хотите увидеть, как я побью Стипе? Стипе Миочич, я надеюсь, ты тренируешься, дружище. Ты величайший тяж в истории, именно поэтому я хочу тебя. И последнее — бее-беееее", — сказал боец.

35-летний Джон Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

Теперь на счету американца 27 побед и одно поражение.