0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:17

Джон Джонс: «Спасибо всем, кто верил в меня. Стипе Миочич, надеюсь, ты тренируешься усердно»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Американский боец Джон Джонс поделился эмоциями после победы над французом Сирилем Гана в главном бою UFC 285.

Поединок завершился победой Джонса гильотиной в начале первого раунда.

«Ох, это изумительно. Прежде всего, отдаю дань моему спасителю, Иисусу Христу. Иисус Христос! Без него я бы никогда не зашел так далеко. И спасибо всем, кто верил в меня, я чувствовал вашу энергию так сильно всю эту неделю.

Я пахал очень усердно, я был предан моей миссии, моей цели, были дни, когда мне не хотелось тренироваться, но я все равно был там [в зале]. Спасибо моей семье, моей прекрасной невесте Джессии, моей самой большой опоре. Моей команде дома, Морису Грину, Энрике, всем ребятам. Спасибо моими тренерам Грегу Джексону, Брендону Гибсону, всем моим тренерам. Я продукт всех этих людей, которые есть в моей жизни.

У меня было сильное убеждение, как только я переведу его на землю, я буду в своем пространстве. Я занимаюсь борьбой с 12 лет, я чувствую себя на земле сильнее, чем когда-либо. В кикбоксинге все может быть, я чувствовал себя там немного бестолково, особенно после такого простоя. Эй парни, вы хотите увидеть, как я побью Стипе? Стипе Миочич, я надеюсь, ты тренируешься, дружище. Ты величайший тяж в истории, именно поэтому я хочу тебя. И последнее — бее-беееее", — сказал боец.

35-летний Джон Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

Теперь на счету американца 27 побед и одно поражение.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
0
Читайте также
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 285: Джонс победил Гана и другие результаты турнира