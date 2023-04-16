Джон Джонс подтвердил, что его бой с Миочичем будет последним в карьере

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весах Джон Джонс (27-1) ответил в Twitter экс-чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу (20-4), который прокомментировал слова Даны Уайта о том, что Джонс пропал с радаров.

— Странно... В прошлом месяце ты сказал, что я убегаю от тебя, Джонни.

— Я не высовываюсь несколько недель, а потом ты убеждаешь себя, что я тебя боюсь. Это то, что тебе нужно сказать себе, старина.

Также Джонс, отвечая на вопрос пользователя Twitter, сообщил, что его поединок с Миочичем не состоится в июле.

— Так ты подерешься в июле?

— Нет. Я думаю, у UFC на нас другие планы. Было бы здорово провести свой последний бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен в моем родном штате в «Мэдисон-сквер-гарден?».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.