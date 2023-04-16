Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:23

Джон Джонс подтвердил, что его бой с Миочичем будет последним в карьере

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весах Джон Джонс (27-1) ответил в Twitter экс-чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу (20-4), который прокомментировал слова Даны Уайта о том, что Джонс пропал с радаров.

— Странно... В прошлом месяце ты сказал, что я убегаю от тебя, Джонни.

— Я не высовываюсь несколько недель, а потом ты убеждаешь себя, что я тебя боюсь. Это то, что тебе нужно сказать себе, старина.

Также Джонс, отвечая на вопрос пользователя Twitter, сообщил, что его поединок с Миочичем не состоится в июле.

— Так ты подерешься в июле?

— Нет. Я думаю, у UFC на нас другие планы. Было бы здорово провести свой последний бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен в моем родном штате в «Мэдисон-сквер-гарден?».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Стипе Миочич
1
0
Читайте также
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC on ESPN 44: Макс Холлоуэй победил Арнольда Аллена и другие результаты турнира

Холлоуэй стал первым бойцом UFC, нанесшим 3 тысячи значимых ударов