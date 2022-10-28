Джон Джонс призвал Стипе Миочича подписать контракт на бой

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс призвал бывшего чемпиона тяжелого дивизиона Стипе Миочича подписать контракт на бой.

«Я задам жару, у меня есть тот огонь, который ты никогда не сможешь потушить. Подпиши контракт на бой! #UFC282», — написал Джонс в Twitter.

Гипотетический поединок в тяжелом весе между Джонсом и Миочичем может состояться на турнире UFC 282, который пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

На счету Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Миочича — 20 побед и 4 поражения.