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Сегодня, 00:48

Джон Джонс проведет бой с Сирилом Ганом 5 марта

Иван Торопцев
Корреспондент
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UFC анонсировал поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Бой состоится 5 марта на турнире UFC 285, который пройдет в Лас-Вегасе (США).

На счету 35-летнего Джонса 26 побед и 1 поражение в карьере, американец провел последний поединок 8 февраля 2020 года — тогда он победил своего соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением судей.

У 32-летнего Гана 11 побед и 1 поражение. Он провел последний бой 3 сентября 2022 года — тогда француз победил австралийца Тая Туивасу нокаутом в третьем раунде.

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