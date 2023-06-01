Джон Джонс рассказал, почему одни люди достигают вершин, а другие нет

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) считает, что залог успеха в чем бы то ни было — это страсть к делу.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему люди могут посещать один и тот же зал и при этом добиваться совершенно разных результатов? — написал Джонс в соцсетях. — Мой жизненный опыт подсказывает мне, что самое важное различие — это страсть к делу. Страсть — это то, что создает разницу между спортсменами. Победа — это результат одержимости».

На утверждение одного из пользователей: «Согласен, но у некоторых людей все получается, а у некоторых — нет, как бы они ни старались», Джонс ответил:

«Это правда, мы все осваиваем что-то новое по-разному и с разной скоростью. Но у каждого из нас есть свои сильные стороны и потенциал, чтобы стать великим. Я хочу лишь сказать, что нужно иметь страсть к делу. Нет, даже больше, чем страсть, — нужно быть одержимым тем, чего вы пытаетесь достичь за время, проведенное здесь, на этой земле. Я также хочу ободрить всех вас. Не отказывайтесь от своей мечты ни сегодня, ни завтра».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.