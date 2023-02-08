Джон Джонс: «Моя цель — бой со Стипе Миочичем»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) рассказал, почему он хочет драться с бывшим чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4), а также подчеркнул, что фанаты будут удивлены его физической формой.

«Я нацелен на бой со Стипе Миочичем, — сказал Джонс Kanpai Pandas. — Для меня этот бой важнее всего. В тяжелом весе много парней, но для меня лично, для моего наследия, победить величайшего тяжеловеса всех времен, — это значит для меня намного больше.

Когда мы подеремся? Надеюсь, я выйду из этого боя [с Ганом] без серьезных травм, но я бы хотел вернуться как можно скорее. Моя цель — провести два-три боя [за год], в зависимости от того, как все сложится.

Одним из самых трудных моментов в подготовке — не потерять форму и при этом набрать 40 килограммов. Я думаю, когда фанаты увидят меня, они будут удивлены, потому что я выгляжу так же, как и раньше — [хотя] мои плечи стали намного шире, и я, к сожалению, набрал массу в заднице, — но я просто стараюсь сохранить форму и делать все правильно».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.