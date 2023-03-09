Джон Джонс рассказал, возможен ли в будущем его бой с Нганну

Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) считает, что он вряд ли когда-нибудь подерется с экс-чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3). Об этом он заявил, отвечая на вопрос пользователя в Twitter.

— Джон, как думаешь, возможен ли в будущем твой бой с Нганну?

— Я очень в этом сомневаюсь, особенно после прошлого выступления. Как я уже сказал, чувак ушел не просто так. Он выдвинул слишком много требований. Он знал, что UFC не прогнется, и нашел способ уйти.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.