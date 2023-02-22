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Сегодня, 12:06

Джон Джонс считает, что ему должны вернуть победу во втором бою с Кормье

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) поделился мнением врача мануальной терапии и сертифицированного физиолога Бо Хайтауэра в Twitter, который заявил, что Джонсу должны вернуть победу над бывшим чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье (22-3) в 2017 году.

«Джон Джонс должен получить компенсацию за свои отстранения USADA, поскольку «наука изменилась» и теперь тесты менее 100 пикограмм на миллилитр больше не являются положительными, — сказал Хайтауэр. — Ни один из его положительных тестов не был бы положительным по нынешним правилам. Ему должны вернуть победу во втором бою с Даниэлем Кормье».

Джонс нокаутировал Кормье в третьем раунде на UFC 214. Позже бой был признан несостоявшимся (No Contest) из-за положительного теста Джонса на препараты, повышающие работоспособность организма.

Даниэль Кормье
Джон Джонс
UFC
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