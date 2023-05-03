Джон Джонс назвал бой мечты: «За этим смотрел бы весь мир»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) уверен, что его поединок с экс-чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) вызвал бы огромный ажиотаж.

«Бой мечты? Я бы хотел боя с Франсисом Нганну, — сказал Джонс Sporting News. — За этим смотрел бы весь мир. Это тот случай, когда ты либо побеждаешь по-крупному, либо идешь домой. И мы все видели, кто пошел домой.

Совершил ли Нганну ошибку, покинув UFC? Да. Не думаю, что много организаций готовы платить ему столько, сколько он хочет. Наследие определяется уровнем оппозиции, и я думаю, что мое имя в его списке многое бы значило для его наследия, независимо от того, проиграл бы он или выиграл. Было бы здорово подраться с ним, и я чувствую, что он упускает прекрасную возможность».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.