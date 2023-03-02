Джон Джонс всю подготовку к бою с Ганом тренировался без капы

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) признался, что ни разу не надевал капу, когда проходил тренировочный лагерь к бою с Сирилом Ганом (11-1).

«Я провел весь тренировочный лагерь без капы, и парни считают меня полным безумцем. Я просто старался уворачиваться от ударов. Понимаете, о чем я? Я старался быть быстрым и иметь действительно сильную защиту от ударов. Я старался двигать головой, чувствовать тайминг и не получать ударов по лицу слишком часто», — сказал Джонс UFC Embedded.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул в тяжелом весе. Бой состоится 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.