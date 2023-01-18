Джон Джонс: «Я поддерживаю Нганну и желаю ему всего наилучшего»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) выразил поддержку позиции чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и понадеялся, что их бой рано или поздно состоится.

«Я рад за Франсиса. Я рад, что он знает себе цену, — сказал Джонс Sports Illustrated. — Ни один человек не имеет права стыдить другого за то, что он знает себе цену. Я был в очень похожей ситуации, когда выступал в полутяжелом весе. Я никогда не был доволен своей зарплатой. Мне пришлось отойти от боев на три года, я упустил много времени, но теперь я вернулся. Я поддерживаю Франсиса и желаю ему всего наилучшего. Другая лига, в которую он придет, серьезно выиграет.

Я верю, что однажды наши пути пересекутся. Дана Уайт всегда дает фанатам то, что они хотят увидеть, а бой Джон Джонс — Франсис Нганну всегда будет актуален. Я не исключаю боя с Франсисом. Я буду за ним следить».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.