0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:03

Джон Джонс: «Я положу конец спорам о короле pound-for-pound»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) уверен, что после победы над Сирилом Ганом (11-1) он вновь станет первым номером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Pound-for-pound — это конкурс популярности, — сказал Джонс Sports Illustrated. — Он меняется, он изменяется. Я не выступал долгое время, и моя цель — вернуться и напомнить всем, кто я есть, и положить конец этим разговорам о [короле pound-for-pound]».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
И больше, и меньше: как изменится система образования в России
Гостиница «МКМ» загорелась в центре Москвы
Шесть человек погибли при пожаре в доме с отелем в Москве
Путин заявил о выходе России на новый цикл развития экономики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс назвал своего следующего соперника после боя с Ганом

Боец Bellator провалил допинг-тест и выбыл из Гран-при в легком весе