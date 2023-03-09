Джон Джонс: «Когда я делал болевой Гану, то услышал, как у него затрещал позвоночник»

Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что не ожидал, что его поединок с Сирилом Ганом (11-2) закончится так быстро.

«Я схватил его дважды, — сказал Джонс Sports Illustrated. — В первый раз я услышал, как у него затрещал позвоночник. Я сделал ему хорошую мануальную терапию. Во второй раз он не захотел повредить шею, но я положил руку ему на шею и задушил его. Я не ожидал, что все пройдет так быстро. Но это то, к чему мы стремились — победа и доминирование.

Для меня MMA — не работа. Это моя жизнь. Это моя сущность. Это было предначертано еще до моего рождения. Это моя цель и мой план. Это моя судьба. Не думаю, что для меня будет иметь значение, с кем я буду драться дальше. Пока я буду продолжать воздавать славу Богу, он будет продолжать возносить меня и даровать мне победу. Я воздаю славу Богу за все, чем он меня благословил. Я верю, что я здесь, чтобы стать непобежденным бойцом. Я не могу дождаться следующего боя».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.