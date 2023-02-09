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Сегодня, 15:47

Джон Маккарти дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти не верит, что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-1) будет физически крепче чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1).

«Я люблю Александра Волкановски. Я считаю его потрясающим бойцом, — сказал Маккарти в эфире подкаста Weighing In. — Все его спарринг-партнеры говорят, что они не могут его повалить, что он сейчас намного сильнее, чем обычно. Но я не думаю, что он стал намного сильнее, и этого недостаточно, чтобы компенсировать разницу между уровнем его и Ислама грэпплинга.
Я не принижаю заслуг Александра. Он хорош, но он не великолепен в тех областях, в которых великолепен Ислам. Когда перед тобой такой боец, как Ислам, который физически больше и сильнее, неважно, когда кто-то говорит: «О, Волкановски стал сильнее и больше» и все такое. Набрав эти 5 килограмм, ты ничего не изменишь. Это так не работает.
Итак, у нас есть более крупный, сильный боец, который имеет явное преимущество, у которого есть все, чтобы уложить соперника на землю, контролировать, заставить уставать. Не думаю, что Волкановски устанет, но я думаю, что когда дело дойдет до борьбы, он поймет, что он все глубже и глубже погружается в темные воды, в которых ему приходится работать еще больше, чтобы просто выжить».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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