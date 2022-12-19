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Сегодня, 14:40

Джон Маккарти назвал бойца, который представляет большую опасность для Стерлинга

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти считает, что бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) способен побить чемпиона легчайшего дивизиона UFC Алджамейна Стерлинга (22-3).

«Недооценивая Генри, вы, ребята, совершаете огромную ошибку, — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Этот парень знает, что нужно делать. Он представляет большую опасность для Стерлинга. Меня беспокоит только одно — его [Сехудо] длительный перерыв. Он, возможно, больше не сможет поддерживать высокий темп боя. С другой стороны, Стерлинг никогда не дерется в высоком темпе. Алджамейну нужно быть предельно осторожным в бою с Сехудо».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
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