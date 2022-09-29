Джон Маккарти назвал бойца, который «точно побьет» Чимаева

Бывший рефери Джон Маккарти заявил, что бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) побьет Хамзата Чимаева (12-0).

«Коста вызывает его [Чимаева] на бой. У него [Косты] есть шансы его побить, но Роберт Уиттакер точно победит Чимаева», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Уиттакер победил Марвина Веттори (18-6) единогласным решением судей 3 сентября на UFC Fight Night в Париже.

Чимаев победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.