Джон Маккарти считает, что легчайший дивизион UFC — это самый конкурентный дивизион в организации

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что легчайший дивизион UFC — это самый конкурентный дивизион в организации.

«Легчайший дивизион наполнен крутыми бойцами, — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Конкретно в этом дивизионе, если вы взгляните на топ-15, вы не найдете ни одного легкого поединка. Они все настолько хороши. Этот дивизион самый укомплектованный. Каждый из топ-15 может стать чемпионом».