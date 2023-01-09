Джон Маккарти: «Легчайший дивизион UFC — самый укомплектованный дивизион»
Джон Маккарти считает, что легчайший дивизион UFC — это самый конкурентный дивизион в организации
Бывший рефери Джон Маккарти считает, что легчайший дивизион UFC — это самый конкурентный дивизион в организации.
«Легчайший дивизион наполнен крутыми бойцами, — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Конкретно в этом дивизионе, если вы взгляните на топ-15, вы не найдете ни одного легкого поединка. Они все настолько хороши. Этот дивизион самый укомплектованный. Каждый из топ-15 может стать чемпионом».
Чемпионом легчайшего дивизиона является Алджамейн Стерлинг (22-3). До этого чемпионом дивизиона был Петр Ян (16-4).