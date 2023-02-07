Джон Маккарти: «Чендлер не победит Макгрегора»

Бывший рефери Джон Маккарти посоветовал Майклу Чендлеру (23-8) использовать геймплан экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) для победы над бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6).

«Нет, Чендлер не побьет Макгрегора. Но мне бы хотелось так думать, — начал Маккарти в подкасте Weighing In. — Майкл по какой-то причине считает, что для него важнее быть зрелищным бойцом, чем победителем. И если он будет драться по тому же принципу, то совершит глупость. Потому что если ты победишь Конора, то, скорее всего, получишь второй бой. А это значит, что ты можешь сделать то, что сделал Дастин Порье.

Ты поставишь себя в положение, при котором сможешь заработать огромные деньги, потому что Конор = деньги. И если бы Майкл Чендлер был умнее, он бы работал над своей борьбой, оказывал давление и позаимствовал геймплан Хабиба для победы над Конором. А затем он провел бы захватывающий матч-реванш».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.