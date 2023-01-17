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Сегодня, 14:32

Джон Маккарти: «Джонс повалит Гана и будет планомерно его избивать»

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти уверен, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) подключит борьбу в поединке с Сирилом Ганом (11-1).

«Проблема в том, что Сирил Ган проиграл Франсису Нганну. Джон не тупой. При этом он тренируется с другим парнем, которого я считаю очень умным бойцом и грамотным тренером. Я про Генри Сехудо. Он шарит в борьбе. Джонс повалит Сирила Гана и будет планомерно его избивать», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
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