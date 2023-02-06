Джонни Эблен: «Я лучший средневес в мире»

Чемпион среднего дивизиона Bellator Джонни Эблен (13-0) прокомментировал свою победу над Анатолием Токовым (31-3).

«Я думаю, что сейчас я лучший в мире, — сказал Эблен на пресс-конференции. — Учитывая то, как я тренируюсь, как становлюсь лучше в геометрической прогрессии, я думаю, что я лучший в мире.

Я был доволен своим выступлением. Я довольно критичен к себе, поэтому собираюсь посмотреть бой заново и понять, что я мог сделать лучше. Определенно есть моменты, в которых я мог действовать лучше.

Они [угловые] не сказали, что я проиграл раунд. Я как бы знал, но они сказали держаться подальше от его правой руки, потому что он пытался ударить меня правой рукой. Он пытался поймать меня. Мне сказали, чтобы я не стоял перед ним после обмена ударами. Я был спокоен, собран. Я знал, что вроде как проиграл [первый раунд], но я оставил это в прошлом. С этим ничего нельзя поделать. Во втором раунде я вышел на ударную позицию и повалил его на задницу.

Конечно [моя стратегия заключалась в борьбе]. В первом раунде я не мог подобрать темп, поэтому не мог смешивать свою борьбу так, как хотел. Как только я понял его тайминг и как только я по нему попал, я начал больше использовать борьбу".

Эблен победил Токова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся в со-главном событии вечера Bellator 290. Турнир прошел 4 февраля в Инглвуде, США.