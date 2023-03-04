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Сегодня, 20:00

Джонс — Ган, Шевченко — Грассо: кард турнира UFC, результаты и трансляция

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 285 на «T-Mobile Arena». В главном событии вечера американец Джон Джонс и француз Сирил Ган проведут бой за чемпионский пояс в тяжелом весе. В со-главном поединке UFC 285 киргизская чемпионка Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.

Видеотрансляция турнира будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 02.00 по московскому времени. Платформа UFC Fight Pass также покажет весь UFC 285.

Полный кард UFC 285

Основной кард

Джон Джонс — Сирил Ган (главный бой)

Валентина Шевченко — Алекса Грассо (со-главный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе)

Джефф Нил — Шавкат Рахмонов (полусредний вес)

Бо Никал — Джейми Пикетт (средний вес)

Матеуш Гамрот — Джалин Тернер (легкий вес).

Ознакомиться с результатами процедуры взвешивания бойцов UFC 285 можно по данной ссылке.

Сирил Ган. UFC Джонс — Ган, Шевченко — Грассо: дата, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Алекса Грассо
Валентина Шевченко
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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