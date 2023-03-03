Джонс оказался тяжелее Гана перед UFC 285

Сегодня, 21:35
3 марта в Лас-Вегасе (США) проходит официальная церемония взвешивания, приуроченная к UFC 285.
В главном событии турнира Джон Джонс и Сирил Ган оспорят титул тяжелого веса промоушена. Вес американца составил 112,5 кг, француз оказался на 300 граммов легче — 112,2 кг.
Вес
Джон Джонс (112,5 кг) — Сирил Ган (112,2 кг)
Валентина Шевченко (56,4 кг) — Алекса Грассо (56,4 кг)
Бо Никал (84,1 кг) — Джейми Пикетт (84,3 кг)
Матеуш Гамрот (70,7 кг) — Джэлин Тернер (70,5 кг)
Лоик Раджабов (70,5 кг) — Эстебан Рибович (70,7 кг)