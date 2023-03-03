Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:35

Джонс оказался тяжелее Гана перед UFC 285

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

3 марта в Лас-Вегасе (США) проходит официальная церемония взвешивания, приуроченная к UFC 285.

В главном событии турнира Джон Джонс и Сирил Ган оспорят титул тяжелого веса промоушена. Вес американца составил 112,5 кг, француз оказался на 300 граммов легче — 112,2 кг.

Вес

Джон Джонс (112,5 кг) — Сирил Ган (112,2 кг)

Валентина Шевченко (56,4 кг) — Алекса Грассо (56,4 кг)

Бо Никал (84,1 кг) — Джейми Пикетт (84,3 кг)

Матеуш Гамрот (70,7 кг) — Джэлин Тернер (70,5 кг)

Лоик Раджабов (70,5 кг) — Эстебан Рибович (70,7 кг)

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
0
Читайте также
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Павлович успешно сделал вес перед UFC 285