Джон Джонс — о бое с Павловичем: «Высокий риск, очень низкая награда»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) подтвердил, что планирует завершить карьеру после боя с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«Я думаю, что боя со Стипе будет достаточно, — сказал Джонс в интервью Fox Sports Australia. — Я чувствую, что мне не нужно ничего доказывать после победы над Стипе Миочичем. Я уже давно в этой игре, и по бойцовским меркам я уже старый. Я долго тренировался, долго был в игре и получил несколько небольших травм.

Я хочу быть рядом со своей семьей, со своими детьми. Я хочу играть со своими детьми и не испытывать проблем с головой и суставами. Так что я скоро завершу карьеру, и я этим доволен. Я горжусь своей карьерой.

Я считаю, что бой с Франсисом Нганну стоил бы того, чтобы не уходить на покой. Бой с Франсисом принесет мне серьезный доход. Франсис — бывший чемпион, он чертовски популярен в Америке и во всем мире. Это принесет много денег, и ради этого я готов вернуться. Все говорят о Сергее [Павловиче], и Сергей — это огромный вызов, но никто не знает, кто он такой. Люк Томас сказал лучше всего: «Высокий риск, очень низкая награда».

Бой с Нганну стоил бы риска и денег. Может быть, UFC предложит мне нужные цифры, и мы сможем сделать так, чтобы бой с Сергеем состоялся. Но на данный момент мне нечего доказывать».

Джонс и Миочич должны предположительно подраться осенью в Нью-Йорке, США.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.