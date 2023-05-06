Деметриус Джонсон: «Мне нужно обсудить продолжение карьеры с женой. Кайрат Ахметов? Покажите мне деньги!»

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон прокомментировал победу над Адриано Мораесом на One Fight night 10.

«Прежде всего... Эй, США! Вам стоит любить Америку, запах свободы... чувствуете его? Как вкусно пахнет, пахнет свободой. Первый раз, когда мы дрались, я не был готов к геймплану, мои навыки не были адаптированы к геймплану. Во втором бою я смог наступать на него, сокращать дистанцию. В этом бою я тоже смог сокращать дистанцию — так, чтобы не дать ему встретить меня локтем или коленом, мне нужно было быть очень осторожным.

Я не думаю, что в ММА есть человек, у которого клинч лучше, чем у меня. Я искренне, по-настоящему в это верю. И я пытался побить его именно в клинче, пытался работать высоко [коленями], но его корпус настолько набит *** я оббился весь об этот *** корпус.

Завершение карьеры? Эй, парни, вы хотите, чтобы я продолжал драться? (трибуны ревут: «Да!!!» — прим. «СЭ»). Мне сначала нужно поговорить с моей женой, и потом я вернусь к вам, парни, окей? Это будет обсуждение за закрытыми дверями. Сегодня особенный момент для меня, мои дети видели мой бой вживую, я рад, что ONE Championship приехал в США. Спасибо моим партнерам — Тони, Джеймсу, Уиззарду, Мэнни, Белялу, Тайсону, спасибо всем. Спасибо зрителям за поддержку, спасибо, что поддерживаете этот прекрасный спорт и ONE CHampionhip, дом ММА. Спасибо!

Кайрат Ахметов? Я могу закончить карьеру, уйти в закат, мне нужно будет обсудить бизнес, но если он мой следующий оппонент — я буду готов к его борьбе, я видел его бой с Рисом Маклареном... если он захочет забороть меня, я должен быть уверен в моем БЖЖ, и посмотрим, что будет. Покажите мне деньги!", — сказал Джонсон в октагон-интервью.

Джонсон победил Мораеса судейским решением и защитил титул чемпиона ONE Championship в наилегчайшем весе.