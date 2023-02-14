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Сегодня, 23:19

Тренер Волкановски: «Махачев нарушил правила и ставил капельницу, это дало ему преимущество»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джордж Хикман, тренер бойца UFC Алекса Волкановски, уверен, что Ислам Махачев использовал капельницу перед их боем.

«Да, это капельница. Это дало ему преимущество. Раньше можно было использовать их, но сейчас, по правилам UFC, ты не можешь этого делать. Он нарушил правила, он сделал это 100 процентов, и это дало ему преимущество», — приводит слова Хикмана «РБ Спорт».

Ранее боец UFC Дэн Хукер заявил, что Махачев использовал капельницы для восстановления при весогонке.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: РБ Спорт
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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